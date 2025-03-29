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Семена капусты, какие они должны быть 0

Дом и сад
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Семена капусты, какие они должны быть

Тем, кто выращивает капусту – кочанную ли, цветную ли, а может, брокколи, – в любом случае нужно иметь в хозяйстве сито с диаметром ячейки 1 мм. Для выращивания рассады капусты нельзя использовать семена любого размера.

Из слишком мелких семян выходит слабая рассада, которая не способна полноценно использовать имеющиеся ресурсы плодородия и отведённую площадь питания, что ведёт к недобору урожая.

Практики промышленного овощеводства рекомендуют использовать для посева семена капусты, имеющие диаметр не менее 1,2 мм. Пока до посева ещё есть немного времени, надо отсортировать нужное количество наиболее крупных семян, учитывая, что их всхожесть обычно составляет около 90%. Семена должны быть полновесными, поэтому после просеивания их надо отсортировать в 3%-ном соляном растворе.

Приобретая семена капусты, учитывайте, что в 1 г их примерно 300 штук. Процентов 8–10 из них слишком мелкие. Из более крупных также процентов 8–10 щуплые, которые в соляном растворе всплывут. Таким образом, для получения каждых 200 штук рассады потребуется примерно 1 г семян.

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