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Народные приметы на 30 марта — Божий человек 0

Дом и сад
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Народные приметы на 30 марта — Божий человек

30 марта славится преподобный Алексий, человек Божий. Он был поздним единственным ребенком состоятельных родителей. С раннего детства изучал грамоту и устройство церкви.

Родители против воли вынудили Алексия жениться, но сразу после венчания он покинул молодую супругу и отчий дом. Все имущество он раздал беднякам, следующие 17 лет он нищенствовал около храма Пресвятой Богородицы, этим и угодил Господу. Богородица явилась пономарю храма и указала на Алексия, назвав его человеком Божьим.

В родной дом он вернулся неузнанным родителями и жил там в обличии странника. Умирая, в письме святой сообщил о себе правду. Около тела умершего святого происходили чудеса исцеления. В народе Алексий, человек Божий, был очень почитаем. Крестьяне в этот день продолжали подготовку телеги к сезону. В некоторых регионах уже сеяли ячмень, в некоторых — запускали мельницы, а где-то готовили дрова. Традиционно, в этот день начинались гусиные бои.

Погодные приметы

Объем ручьев говорил о том, насколько разольются реки. Дождливый день предвещал урожайное лето. Солнечный — наоборот, что урожай будет плохой.

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