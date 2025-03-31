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Народные приметы на 31 марта: Кирилл — дери полоз 0

Дом и сад
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Народные приметы на 31 марта: Кирилл — дери полоз

В народе дату назвали Кирилл — дери полоз, в честь святителя Кирилла Иерусалимского, которого вспоминают 31 марта.

Родился и вырос в семье в духе христианской веры. После принял монашество. Всю жизнь посвятил Богу, помогал нищим.

«Дери полоз» — так говорили, потому что санный путь был уже закрыт. Те, кто еще пытались проехать на санях, портили полозья. С этого дня просыпались первые комары, крестьяне радовались и встречали их забавными песенками.

Несколько традиций этого дня подходили для тех, у кого в доме есть маленький ребенок. Чтобы не портить ему будущую судьбу, нельзя было брать в долг. Купание и вытирание малыша тоже сопровождалось специальными заговорами.

Погодные приметы на 31 марта

Если проклюнулась первая мать-и-мачеха — апрель будет теплым. Снег еще не сошел — обещается хороший год для скота. Появились первые насекомые — к теплу. Много мошкары — будет много грибов.

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