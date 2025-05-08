Многие потребители алкогольных напитков замечают, что в жару опьянение наступает быстрее, а похмелье может быть тяжелее. Почему так происходит? Разбираемся, как тёплый сезон влияет на метаболизм алкоголя. Тему прокомментировал врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

Утверждение о том, что летом опьянеть проще, чем зимой, имеет под собой ряд оснований — как с физиологической, так и с поведенческой точки зрения. Дело не столько в том, что алкоголь как вещество действует по-разному в разные сезоны (хотя и это отчасти верно), сколько в том, что контекст употребления, физиология терморегуляции и психология поведения летом действительно располагают к более быстрому и порой более незаметному опьянению.

Во-первых, летом усиливается сосудистая реакция на алкоголь. И жаркая погода, и алкоголь по отдельности расширяют сосуды. На жаре сосуды расширяются, чтобы кожа лучше отдавала тепло, и организм не перегревался. Этанол тоже вызывает расширение сосудов — это один из его кратковременных эффектов, из-за которого человек может почувствовать тепло даже в прохладном помещении. Когда оба эти фактора действуют одновременно, сосуды расширяются сильнее, чем обычно. Это может приводить к резкому снижению давления и усиленному чувству слабости, головокружению, головной боли даже при незначительных дозах алкоголя. То есть субъективно человек может чувствовать себя более пьяным, чем он есть на самом деле по объективному содержанию алкоголя в крови.

Во-вторых, на жаре быстрее наступает обезвоживание. Алкоголь — это диуретик: он стимулирует выведение жидкости из организма. В условиях жары, когда человек и так теряет влагу с потом, этот эффект многократно усиливается. Потеря жидкости влияет на метаболизм алкоголя, снижает способность организма «буферизовать» его токсические эффекты, и человек ощущает симптомы интоксикации раньше, чем в прохладную погоду. Это особенно опасно при употреблении крепкого алкоголя или коктейлей с кофеином и сахаром, которые тоже ускоряют обезвоживание.

Третье важное обстоятельство — это поведенческие и социальные аспекты. Летом люди чаще употребляют алкоголь вне дома — на пикниках, фестивалях, у воды, в туристических поездках. Часто это сопровождается недостаточным или нерегулярным приёмом пищи, высокой активностью, долгим пребыванием на солнце. Всё это снижает контроль за количеством выпитого и повышает риск более быстрого опьянения, а также тяжёлых последствий: теплового удара, обмороков, травм и острых отравлений.

Наконец, нельзя забывать и про психологический фактор. Лето ассоциируется с отдыхом, расслаблением, каникулами даже у взрослых. Это может снижать внутренние барьеры, связанные с самоконтролем, и создавать иллюзию «безопасного пьянства». Люди чаще говорят себе: «ничего страшного, ведь это отпуск», «все пьют, почему бы и мне» — и в итоге не замечают, как превышают безопасную дозу.

Таким образом, да, летом действительно проще и быстрее опьянеть. Это связано не только с физическими, но и с психологическими и социальными условиями употребления алкоголя. Поэтому в жаркое время года особенно важно соблюдать умеренность, пить достаточно воды, не употреблять алкоголь натощак и не сочетать его с длительным пребыванием на солнце.