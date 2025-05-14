Названы 6 самых полезных консервов — хорошо бы всегда иметь их под рукой

Средиземноморская диета давно признана одной из самых полезных в мире — она помогает поддерживать здоровье сердца, улучшать обмен веществ и даже замедлять когнитивное старение. Но не всем удобно ежедневно готовить свежую рыбу или замачивать бобовые. Выход есть — консервы.

По словам диетолога Андреа Матис, эксперта EatingWell, проще всего внедрить принципы средиземноморского питания через правильно подобранные консервированные продукты. В них сохраняются ключевые питательные вещества, а вариантов приготовления — десятки.

Так, нут можно добавлять в салаты, пасту или разминать в намазку. Он содержит и белок, и клетчатку, а регулярное употребление, по данным исследований, помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Консервированные помидоры — еще одна находка для здоровья. В них много ликопина — антиоксиданта, который раскрывается после термической обработки.

Не нужно забывать о сардинах. Это натуральный источник омега-3 жирных кислот, витамина D и кальция.

Артишоки тоже сыграют не последнюю роль — в них много антиоксидантов, фолиевой кислоты и магния. Их удобно добавить в салат, пасту или использовать для пиццы. Вместо них (или вместе с ними) стоит почаще есть оливки, богатые полезными жирами и витамином Е. Только перед подачей стоит промыть плоды от излишков соли.

И, наконец, белая фасоль — универсальный источник белка и клетчатки. Она подходит для супов, овощных рагу и тех же простых намазок с чесноком и лимоном.