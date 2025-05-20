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Чем опасна мышиная лихорадка и как её распознать 0 338

Дом и сад
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Чем опасна мышиная лихорадка и как её распознать

Симптоматика мышиной лихорадки на ранних этапах нередко напоминает грипп, заявила инфекционист Елена Мескина. Это опасное заболевание передаётся человеку преимущественно через контакт с продуктами жизнедеятельности мышей — их мочой и фекалиями.

По словам врача, от человека к человеку мышиная лихорадка не передаётся, однако заражение возможно через заражённую пищу, воздушно-пылевым (респираторным) путём, а также при бытовом контакте с загрязнёнными поверхностями.

Симптомы могут варьироваться: у некоторых пациентов наблюдается только повышение температуры, в то время как в тяжёлых случаях развивается острая почечная недостаточность и геморрагическая сыпь. Возможны крайне тяжёлые формы болезни, протекающие по типу сепсиса.

Как подчеркнула Мескина, летальные исходы при мышиной лихорадке редки, однако в случаях тяжёлого течения заболевания существует риск смерти. На сегодняшний день вакцины против этой инфекции не существует.

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