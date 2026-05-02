В воскресенье в Латвии продолжится теплая, но более облачная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на воскресенье погода будет преимущественно ясной и сухой. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, южный ветер, температура воздуха понизится до +5, +10 градусов.

В Риге ночью ожидается ясная погода без осадков. Слабый ветер будет дуть с юга, воздух остынет до +8, +10 градусов.

Днем небо во многих местах затянут облака, однако временами будет проясняться и выглядывать солнце. Местами, в основном в восточных районах страны, ожидается небольшой дождь.

Воздух прогреется до +20, +24 градусов, местами на побережье будет прохладнее, и температура воздуха не превысит +12, +18 градусов.

В Риге днем солнце будет чередоваться с облаками, но осадков не ожидается. Сохранится слабый южный ветер. Температура воздуха повысится до +22, +24 градусов, на севере города будет на несколько градусов холоднее.