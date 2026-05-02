Людей не хватает: Эстония хочет разрешить несовершеннолетним изготавливать и продавать водку

Дата публикации: 02.05.2026
Торгово-промышленная палата Эстонии предлагает разрешить подросткам в возрасте от 16 лет работать на должностях, связанных с продажей и предложением алкогольных напитков, поскольку считает, что действующие ограничения препятствуют выходу молодежи на рынок труда.

По мнению палаты, подросткам в возрасте от 16 лет следует разрешить выполнять работу, связанную с изготовлением, предложением к продаже и продажей алкогольных напитков.

На практике это означало бы возможность работать, например, на предприятиях общественного питания и в гостиницах, где молодым эстонцам часто предлагают их первые рабочие места. В палате считают, что нынешние ограничения усугубляют дефицит кадров в секторах с высокой потребностью в сезонных работниках и частичной занятости.

Предложение подразумевает, что для трудоустройства потребуется согласие родителя, а за работодателем сохранится обязанность обеспечивать безопасную рабочую среду.

Палата также предложила разрешить подросткам 13–15 лет выполнять на предприятиях общественного питания простые вспомогательные работы, например, убирать помещения, мыть посуду и бокалы, в том числе из-под алкогольных напитков. При этом они не будут участвовать в подаче или продаже алкоголя.

Есть и другие идеи. Например, эстонские дети в возрасте от 7 смогут работать на семейном предприятии без учета действующих ограничений по сферам деятельности. Также несовершеннолетние в будущем смогут работать во время школьных каникул дольше, чем разрешается сейчас.

