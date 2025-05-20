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Даже спорт не спасет: длительное сидение ускоряет старение мозга 0 444

Дом и сад
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Даже спорт не спасет: длительное сидение ускоряет старение мозга

Ежедневные тренировки не защищают мозг от последствий малоподвижного образа жизни, доказали ученые.

Новое исследование, проведенное специалистами из Университета Вандербильта (США), показало: люди, которые сидят по 13 часов в день, теряют объем мозга быстрее.

Особенно страдает гиппокамп — зона памяти, а также лобная и теменная доли, ответственные за речь и процессы принятия решений. Эффект от длительного сидения не подавляется и не компенсируется даже 150 минутами спорта в неделю. Следовательно, ухудшаются и память, и скорость мышления, и способность называть предметы. У носителей гена APOE-ε4 (повышает риск болезни Альцгеймера) негативные последствия выражено сильнее.

Почему это происходит? При длительном сидении снижается приток крови к мозгу, ухудшается питание клеток и повышается уровень воспаления. Так ускоряется темп возрастных изменений в мозге.

Поэтому тренировки важны, но еще важнее — просто не засиживаться. Ради сохранения здоровья мозга рекомендуется регулярно вставать, ходить и делать перерывы, заключили эксперты издания Earth.

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