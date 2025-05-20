Как пятилитровые бутылки помогут защитить томаты от ночных холодов

Чтобы уберечь томаты от холода в открытом грунте, садовод Андрей Туманов советует использовать пятилитровые пластиковые бутылки. Такой способ помогает создать временный парниковый эффект и защитить нежную рассаду от низкой температуры.

По словам специалиста, томаты — теплолюбивые растения, поэтому их чаще выращивают в теплицах, где температура держится не ниже 25 °C и есть обилие солнечного света. Однако при выращивании в огороде дополнительная защита особенно важна в период возможных ночных заморозков.

Перед тем как установить бутылку, у неё необходимо отрезать дно. Получившийся колпак следует надеть на рассаду сверху — этот мини-парник будет сохранять тепло у основания растения. Утром конструкцию можно снимать, чтобы избежать перегрева на солнце.

Туманов подчёркивает, что даже кратковременные заморозки способны погубить молодые томаты. Простая защита в виде бутылки поможет сохранить урожай в нестабильную весеннюю погоду.