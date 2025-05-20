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Женщины и мужчины: кому больше нужны физические упражнения? 0 517

Дом и сад
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Женщины и мужчины: кому больше нужны физические упражнения?

Регулярные занятия спортом снижают риск преждевременной смерти, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, но исследования показывают, что это снижение варьируется в зависимости от пола.

В 2024 году было проведено крупное исследование, в котором участвовали более 412 000 американцев, из которых 55 % были женского пола.

Результаты показали, что женщины получают больше пользы от физической активности, чем мужчины. Доктор Марта Гулати из Института сердца Смидта отметила, что каждая минута умеренной или интенсивной физической активности приносит женщинам больше преимуществ.

Исследование анализировало данные Национального опроса о состоянии здоровья (NHIS) с 1997 по 2017 год и сопоставило их с записями о смертности до конца 2019 года. В указанный период умерли 39 935 участников, включая 11 670 случаев от сердечно-сосудистых заболеваний. Около 32 % женщин и 43 % мужчин занимались аэробными упражнениями не менее 150 минут в неделю.

Женщины, занимающиеся спортом, имели на 24 % меньший риск смерти по любой причине, тогда как для мужчин этот показатель составил лишь 15 %.

Женщины также достигали этих преимуществ быстрее: аналогичное снижение риска у мужчин наблюдалось при 300 минутах активности в неделю, тогда как для женщин достаточно было всего 140 минут. Женщины получали пропорционально больше выгоды от любого объема упражнений.

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