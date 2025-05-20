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Живучий патоген. Врач Воробьев: чем можно заразиться через постельное бельё 0 356

Дом и сад
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Живучий патоген. Врач Воробьев: чем можно заразиться через постельное бельё

Чистота постельного белья — один важных показателей при выборе арендного жилья. Однако даже на самых белоснежных простынях и полотенцах могут оставаться патогенные бактерии.

Кто живет в белье?

Ученые из Университета Де Монфор (Великобритания) выяснили, что стирка белья в домашней стиральной машине не удаляет из тканей опасные микробы, устойчивые к антибиотикам. Такие супербактерии могут стать источниками инфекций. Ни горячая вода, ни моющие средства не справляются эффективно с этими бактериями. Более того, на внутренних поверхностях барабанов стиральных машин бактерии формируют биопленки с потенциально опасными микробами.

Можно ли заразиться этими бактериями от постельного белья в гостевых домах, хостелах, съемных квартирах или даже гостиницах? Скажем, если до вас там побывал не совсем здоровый гость. И если да, то как себя в таком случае обезопасить?

«Устойчивость микрорганизмов к детергентам — это стиральные порошки, мыло и т. д. — очень разная. Никто толком не изучал, насколько все это смывается во время стирки, — рассказал АиФ профессор Павел Воробьев. — А кроме того, существуют также микроклещи, которые живут в подушках, одеялах, постельном белье и могут провоцировать развитие аллергии вплоть до астмы. Чтобы обеззаразить белье до состояния стерильности, необходима очень высокая температура. Я вспоминаю советские детские и военные лагеря, где белье подвергали так называемой прожарке. Вещи отправлялись в стерилизационную камеру с очень высокой температурой. Это, конечно, более-менее гарантирует отсутствие патогенов».

Как уничтожить заразу?

Однако стоит ли так переживать из-за микробов в постели? По словам врача, мы живем в окружении микроорганизмов — это в основном бактерии, вирусы и грибы. И никто от этого не умирает. Хотя есть на самом деле реальная опасность — чесоточные клещи. В хостелах, дешевых гостевых домах или съемных квартирах существует риск подхватить чесотку. Хотя и дорогие не застрахованы. При этом стоит понимать, что чесоткой можно заразиться не только от чужого белья, но, например, в городском транспорте, других общественных местах. К счастью, это все-таки единичные, а не массовые случаи.

Как снизить риск, если вы боитесь что-то подхватить?

«Значительно снижает количество бактерий и пылевых клещей глажка белья утюгом, — говорит профессор Воробьев. — Особенно глажка, совмещенная с горячим паром, таким образом создается высокая температура, которая проникает везде. Что касается чесотки, то существуют специальные средства для обработки вещей, как отечественные, так и импортные. Если есть подозрения на риск заражения, можно их купить и обработать постель и другие места, где будете лежать или сидеть».

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