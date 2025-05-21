Червячки в клубнике: агроном объяснил, почему это даже хорошо

Если вы обнаружили в клубнике маленьких червячков, не спешите выбрасывать ягоды. Это может быть хорошим знаком.

Живность в ягоде свидетельствует о том, что плод не обрабатывался агрессивной химией, заявил фермер и агроном Вячеслав Хондырев.

По словам эксперта, в промышленном сельском хозяйстве ягоды часто обрабатывают пестицидами задолго до сбора урожая — именно для того, чтобы исключить появление насекомых.

Единично встречающиеся черви не делают клубнику опасной. Напротив, это признак натурального продукта, хотя товарный вид слегка страдает. Достаточно тщательно промыть плоды под проточной водой, уточнил Хондырев.

Однако, если вредителей слишком много, продукт уже не пригоден ни к продаже, ни к употреблению — это говорит о том, что при хранении или транспортировке были допущены нарушения.