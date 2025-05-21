Чипсы, сухарики и фастфуд могут довести до депрессии — дело не в соли и жире

В серии научных публикаций в журнале Brain Medicine ученые сообщили, что сладкие газированные напитки, чипсы, полуфабрикаты, сладости и прочие продукты, прошедшие основательную промышленную переработку, вредны не только из-за сахара и жира. Все перечисленное — источник микропластика.

Частицы пластика попадают в продукты через упаковку, на производственных линиях или с синтетическими добавками. Например, в куриных наггетсах содержится в 30 раз больше микропластика, чем в обычной куриной грудке.

Доктор Николас Фабиано из Университета Оттавы отметил, что микропластик способен проникать через гематоэнцефалический барьер и накапливаться в мозге. Возникают воспаление, окислительный стресс, сбои в работе клеток. Отсюда прямая связь с тревожностью, депрессией и нарушениями сна у любителей «быстрой» еды.

«Уровень потребления продуктов с микропластиком растет, а значит, растет и распространенность психических проблем. Нам еще предстоит изучить эту связь, но важно не забывать главное: вы — это то, что вы едите», — резюмировали авторы проекта в комментарии NY Post.