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Чипсы, сухарики и фастфуд могут довести до депрессии — дело не в соли и жире 0 328

Дом и сад
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Чипсы, сухарики и фастфуд могут довести до депрессии — дело не в соли и жире

Исследователи обнаружили тревожную связь между ультраобработанными продуктами, микропластиком и психическим здоровьем.

В серии научных публикаций в журнале Brain Medicine ученые сообщили, что сладкие газированные напитки, чипсы, полуфабрикаты, сладости и прочие продукты, прошедшие основательную промышленную переработку, вредны не только из-за сахара и жира. Все перечисленное — источник микропластика.

Частицы пластика попадают в продукты через упаковку, на производственных линиях или с синтетическими добавками. Например, в куриных наггетсах содержится в 30 раз больше микропластика, чем в обычной куриной грудке.

Доктор Николас Фабиано из Университета Оттавы отметил, что микропластик способен проникать через гематоэнцефалический барьер и накапливаться в мозге. Возникают воспаление, окислительный стресс, сбои в работе клеток. Отсюда прямая связь с тревожностью, депрессией и нарушениями сна у любителей «быстрой» еды.

«Уровень потребления продуктов с микропластиком растет, а значит, растет и распространенность психических проблем. Нам еще предстоит изучить эту связь, но важно не забывать главное: вы — это то, что вы едите», — резюмировали авторы проекта в комментарии NY Post.

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