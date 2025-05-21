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Чтобы огурцы удались 0 468

Дом и сад
Дата публикации: 21.05.2025
BB.LV
Чтобы огурцы удались

Какие факторы влияют на плодоношение огурца?

Основной фактор , влияющий на плодонощение - температура. Продолжительно удерживающаяся холодная и влажная погода повреждает огуречное растение в большей степени, чем продолжительная засуха. Неблагоприятны для него низкие положительные температуры (ниже 14,5 град.), а также высокие (выше 35 град). При низкой температуре оболочка семени набухает, ее содержимое его загнивает. Такое явление часто отмечается при раннем посеве семян в открытый грунт. Ночные похолодания летом и в начале осени в этой зоне резко сокращают вегетационный период огурца. При резких колебаниях температуры у них отмечается депрессия в росте, отмирает в первую очередь корневая система. Корни при снижении температуры почвы ниже 100 прекращают поглощать воду и питательные вещества.

Огурец имеет слабозащищенную поверхность листьев: она быстро теряет тургор при недостатке воды. Чтобы поддержать тургор, растение испаряет воды в 500–600 раз больше массы сухого вещества, поэтому оно плохо переносит сухость почвы и воздуха: плохо растет, первые завязи опадают, снижается урожай и его качество. При избыточной влажности растения быстро поражаются болезнями, корни отмирают.

Плохо переносит огурец и затенение. Недостаток солнечного освещения снижает ассимиляцию и задерживает цветение на 1–2 недели. Частые дожди, недостаток света, загущение растений удлиняют вегетационный период растений. Кроме того, при недостатке света в плодах накапливается меньше сахаров и других питательных веществ. Для равномерного освещения необходимы своевременные прополки и прореживания.

Огурец плохо растет и развивается на кислых (рН меньше 4,4), тяжелых водонепроницаемых почвах, а также на холодных заболоченных участках. Не любит ветреных участков и сквозняков в теплицах.

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