Чай для сердца и души: врач объяснила, как напиток влияет на здоровье

Терапевт А. Трояник рассказала о пользе чая для здоровья.

Прежде всего медик отметила его антиоксидантные свойства. В состав этого напитка входят полифенолы — природные соединения, борющиеся со свободными радикалами, что замедляет старение и уменьшает вероятность хронических воспалений.

А еще чай благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Он снижает уровень «плохого» холестерина, держит под контролем артериальное давление и делает сосуды более эластичными.

Кроме того, этот напиток ускоряет метаболизм, а также помогает контролировать вес при сбалансированном питании. К тому же он снижает чувство голода и регулирует аппетит благодаря воздействию гормонов, ответственных за насыщение.

Как заметила врач, чай воздействует на физическое и психологическое здоровье. Он содержит L-теанин — аминокислоту, которая обладает мягким седативным эффектом. Чай снижает тревожность, улучшает концентрацию и качество сна, заключила эксперт.