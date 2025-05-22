Какая минеральная вода лучше: газированная или нет

Можно ли пить газированную воду или для здоровья полезнее вода без газа — один из самых популярных вопросов. Чтобы разобраться в этом, необходимо понимать, чем газируют воду, для чего это делают и в чем отличия между разными видами воды.

Минеральная вода природной газации

Природная минеральная вода становится естественно газированной, проходя через горные породы под землей. Поэтому искристость этой воды — ее отличительное свойство. Стремясь сохранить природный углекислый газ, такую воду разливают напрямую из скважины по специальной технологии. Результат — вода как в источнике, с максимальным количеством природных пузырьков. Такая вода прекрасно восполняет водно-солевой баланс.

Если вы любите спокойные ощущения и небольшое количество пузырьков, можете дегазировать воду перед употреблением: налейте ее в стакан и быстро мешайте — часть пузырьков уйдет.

Газированная минеральная вода

Минеральную воду могут дополнительно насыщать углекислым газом на производстве. Природный состав воды при этом не меняется: она также богата минералами и полезна.

Использование двуокиси углерода позволяет сохранять химический состав природной минеральной воды и исключает появление осадка. Например, вода, в которой есть соединения железа, требует большей газации.

Газированная минеральная вода сильнее колется на языке, чем минеральная вода природной газации. Если вам нравится ощущение бурлящих пузырьков, эта вода — для вас. Также газированная вода может использоваться для приготовления домашних лимонадов.

Природная родниковая вода

Простая питьевая вода может быть газированной или без газа. Такая вода, добытая из природных источников, содержит меньшее количество минералов по сравнению с минеральной водой. Вкус зависит от источника, в котором ее добывали. На производстве природную воду очищают от вредных примесей.

Природная родниковая вода имеет самый широкий спектр применения. Ее можно пить, кипятить, использовать для приготовления пищи. С хорошей водой даже вкус чая и кофе становится богаче.

Таким образом, каждый вид воды хорош по-своему. Газированная вода, как и вода без газа, полезна для здоровья и отлично утоляет жажду, а еще она освежает благодаря приятным искрящимся пузырькам. Простая вода — это «вода на каждый день», ее мы не только пьем, но и используем в приготовлении блюд и напитков. Поэтому при выборе воды — ориентируйтесь на собственные предпочтения.