Оптимальная продолжительность сна: почему переизбыток тоже вреден?

Американские учёные выявили, что продолжительный сон — более 9 часов в сутки — может негативно сказываться на интеллектуальных способностях, особенно у людей с депрессивными расстройствами. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer’s & Dementia.

В работе приняли участие 1853 человека в возрасте от 27 до 85 лет. Участников разделили на четыре группы:

страдающие от депрессии, не принимающие антидепрессанты; имеющие симптомы депрессии, но не принимающие препараты; принимающие антидепрессанты без признаков депрессии; имеющие депрессивные симптомы и принимающие лечение.

Анализ показал, что сон продолжительностью более 9 часов в сутки приводит к ухудшению когнитивных функций, особенно у людей с депрессией, независимо от приёма медикаментов. У этих участников наблюдалось снижение умственных способностей, эквивалентное старению мозга на 6,5 лет.

Даже у людей без признаков депрессии длительный сон оказывал негативное влияние на мозговую деятельность, хотя и в меньшей степени.

Учёные подчёркивают: для поддержания когнитивного здоровья взрослым людям рекомендуется спать от 7 до 8 часов в сутки. Отклонения от этой нормы — как в сторону недосыпа, так и избытка сна — могут способствовать ухудшению работы мозга.