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Врач рассказал, какие вещества в шампуне могут вызвать рак 0 198

Дом и сад
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Врач рассказал, какие вещества в шампуне могут вызвать рак

Врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов назвал вещества в составе шампуней, которые могут вызвать рак.

По его словам, средства, в составе которых присутствуют гидантоин, лаурилсульфат натрия и диэтаноламин, могут привести к онкологии.

По его словам, найти шампунь без гидантоина в составе крайне непросто. Однако это вещество может вызвать аллергию и онкологические болезни. Кроме того, опасны поверхностно-активные вещества (ПАВ). Наиболее вредный из них — лаурилсульфат натрия. Следует избегать и пенообразующего компонента диэтаноламина.

«Эти вещества не являются напрямую онкоопасными, однако раздражают кожу, изменяют ее микробиом и снижают иммунитет. При частом мытье они способны спровоцировать рак кожи, особенно если уже есть иммунные и аутоиммунные заболевания», — подытожил Абрамов.

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