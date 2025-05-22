Врач рассказал, какие вещества в шампуне могут вызвать рак

По его словам, средства, в составе которых присутствуют гидантоин, лаурилсульфат натрия и диэтаноламин, могут привести к онкологии.

По его словам, найти шампунь без гидантоина в составе крайне непросто. Однако это вещество может вызвать аллергию и онкологические болезни. Кроме того, опасны поверхностно-активные вещества (ПАВ). Наиболее вредный из них — лаурилсульфат натрия. Следует избегать и пенообразующего компонента диэтаноламина.

«Эти вещества не являются напрямую онкоопасными, однако раздражают кожу, изменяют ее микробиом и снижают иммунитет. При частом мытье они способны спровоцировать рак кожи, особенно если уже есть иммунные и аутоиммунные заболевания», — подытожил Абрамов.