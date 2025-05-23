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На бобах остаться вкусно 0 346

Дом и сад
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
На бобах остаться вкусно

Бобы относятся к холодостойким культурам: всходы выдерживают заморозки до -4 градусов.

В то же время, если их посадить в непрогретую почву, семена будут прорастать очень медленно, слишком долго находясь в холодной сырой земле. Это чревато загниванием семян и их гибелью. Поэтому, какой бы тёплой ни была весна, торопиться с посадкой этой культуры не нужно. Бобы скороспелы и в любом случае задолго до окончания сезона успеют сформировать полноценный урожай. Сажать их рекомендуется не раньше мая.

Высевают бобы с междурядьями 40 см на глубину 4–5 см, расстояние между растениями в ряду – 12–15 см. Всходы появляются через неделю после посева.

За счет симбиоза с клубеньковыми бактериями бобы способны усваивать азот воздуха, но на начальном этапе азотная подкормка им необходима. Суперфосфата под них вносят 20 г на квадратный метр, калийной соли – 30 г.

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