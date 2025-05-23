Садовод посоветовал бороться с тлей только в случае острой необходимости

Борьба с тлей на участке требуется только в случае крайней необходимости, если ее чересчур много, заявил садовод А. Туманов.

Если получится целиком уничтожить этих вредителей на участке, в действительности это лишь прибавит проблем. Их едят многие насекомые, включая божьих коровок и их личинок. Некоторые пернатые также питаются тлей, так что существует вероятность нарушения механизмов, придуманных природой. Поэтому, по словам специалиста, если уж и вести борьбу с этими вредителями, то без фанатизма и только в патовой ситуации.

Если насекомые не заполонили весь участок, избавиться от них довольно просто: это можно сделать посредством шланга с водой или мыльным раствором. Для большего эффекта обработку надо провести неоднократно. Кроме того, допускается использование инсектицидов и прочих народных средств.

Помимо этого, стоит вести борьбу с черными садовыми муравьями, которые питаются выделениями тли и из-за этого защищают ее.