Оптимальный дневной сон: советы сомнолога

Сомнолог Наталья Золотарёва рассказала о правилах дневного сна и возможных ошибках, которые могут вызвать ощущение разбитости после короткого отдыха.

Главная причина недомогания после дневного сна — вхождение в фазу глубокого сна, что происходит при его продолжительности более 30 минут. Если человек просыпается в этой фазе, он может ощущать дезориентацию, слабость и сонливость. Кроме того, не рекомендуется спать после 15:00, так как это может нарушить циркадные ритмы, сообщает «Газета».

Некоторым людям дневной сон может не подходить из-за индивидуальных особенностей обмена веществ или наличия нарушений сна. Также полноценному отдыху мешают свет, шум и неудобная поза.

Врач советует ограничить дневной сон 30 минутами и планировать его между 13:00 и 15:00. В вечернее время дремать не следует, чтобы не нарушить ночной сон. Для комфортного отдыха необходимо создать соответствующие условия: затемнить комнату, воспользоваться берушами для защиты от шума и предварительно её проветрить.

Кроме того, Наталья Золотарёва напомнила о методике «кофейного сна». Она предлагает перед коротким сном выпить чашку кофе. Кофеин начинает действовать как раз через 30 минут, помогая проснуться бодрым.