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Привычки, которые вредят автомобилю: советы автоэксперта 0 631

Дом и сад
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Привычки, которые вредят автомобилю: советы автоэксперта

Некоторые повседневные привычки водителей могут значительно сократить срок службы автомобиля. Об этом рассказал автоэксперт Сергей Гребенщиков.

По его словам, резкое трогание с места и внезапные торможения увеличивают износ тормозных колодок и дисков, создают перегрузку для коробки передач и могут повысить расход топлива на 15–30 %. Особенно это актуально для городского режима движения.

Эксперт также подчеркнул, что эксплуатация автомобиля с непрогретым двигателем, особенно в зимнее время, существенно повышает риск износа. При низкой температуре моторное масло густеет, теряя свои смазывающие свойства. Это ускоряет износ цилиндров и поршней и снижает общий ресурс двигателя.

Опасной является и езда на высокой передаче при низкой скорости. Такая нагрузка может привести к преждевременному износу трансмиссии. При движении в гору или при обгоне рекомендуется заранее переключаться на пониженную передачу.

Ещё одной вредной привычкой эксперт назвал длительное удержание педали сцепления. Это вызывает перегрев диска и износ выжимного подшипника. При остановках более 10 секунд, особенно на механической коробке передач, следует переключаться на нейтральную передачу и использовать стояночный тормоз.

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