Зловонное (но очень красивое!) дерево захватывает США

Груши Каллери (Pyrus calleryana), несмотря на декоративную привлекательность, представляют собой серьёзную угрозу для экосистем США. Эти растения известны не только красивыми белыми цветами, но и крайне неприятным запахом во время цветения.

Впервые груша Каллери была завезена в США из Восточной Азии в 1909 году и высажена в Арнольд-дендрарии Гарвардского университета. Повторный ввоз состоялся в 1916 году. Благодаря привлекательному внешнему виду, быстрому росту и способности к адаптации, дерево быстро распространилось по американским пригородам и стало популярным элементом ландшафтного дизайна.

Весной груши Каллери покрываются пышными соцветиями белоснежных пятилепестковых цветов, однако сопровождающий цветение запах часто сравнивают с гниющей рыбой или хлористыми соединениями.

Изначально считалось, что деревья стерильны и не способны к размножению. Однако при посадке рядом разных сортов возможно перекрёстное опыление. Птицы, поедая плоды, способствуют распространению семян, что делает этот вид агрессивным захватчиком природных территорий. Он активно вытесняет местные виды растений и нарушает природный баланс.

Дополнительные проблемы создает и хрупкость древесины: взрослые деревья подвержены повреждениям, особенно во время сильного ветра и снега.

На сегодняшний день груша Каллери официально признана инвазивным видом в пяти штатах США: Алабаме, Мэриленде, Северной Каролине, Делавэре и Миссури.