Что нужно знать, удобряя розы весной: 4 секрета

Уровень кислотности почвы (pH) влияет на усвоение питательных веществ и для выращивания роз должен быть в пределах 6,0-7,0. Проверьте pH вашей почвы с помощью простого теста, чтобы определить, нуждается ли он в корректировке; тогда вы сможете выбрать лучшую поправку для регулирования уровня pH. Поливайте розы до и после подкормки. Это более эффективно доставит питательные вещества в корневую зону и предотвратит ожог корней. Избегайте внесения удобрений в очень жаркую погоду, чтобы избежать стресса растений. Хорошо поливайте розу по листьям и подождите, пока она остынет, чтобы удобрить. Внекорневые подкормки давайте в начале дня, чтобы листья подсохли к вечеру и наступлению прохлады, так вы предотвратите болезни.