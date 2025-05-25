Как поднять себе настроение: топ-5 способов от психолога

Эмоциональное состояние влияет на качество жизни: в хорошем расположении духа легче справляться с задачами, концентрироваться и принимать решения.

А вот стресс провоцирует апатию, нервозность и ухудшает самочувствие. Именно поэтому важно уметь справляться с негативом и поддерживать правильный настрой. Гештальт-терапевт, психолог Дмитрий Степанов дал пять советов, которые помогут поднять настроение и почувствовать себя лучше.

Постановка целей для мотивации

Планирование — процесс, который помогает структурировать желания и мечты, превращая их в конкретные шаги. Он имеет несколько аспектов, которые положительно влияют на наше эмоциональное состояние и поднимают настроение.

Во-первых, когда цели поставлены, возникает ощущение того, что жизнь движется в определенном направлении. Это придает уверенность и дает возможность увидеть перспективу для их достижения, что естественным образом улучшает настроение.

Во-вторых, выполнение промежуточных задач укрепляет веру в себя и свои способности, создавая позитивный цикл: чем больше достигнуто, тем больше веры в свои силы.

Сладости для бодрости

Привести себя в тонус могут помочь сладости. Известно, что сахар стимулирует выброс гормонов радости — эндорфинов и дофамина. А шоколад, в отличие от прочих десертов, еще включает в себя вещества, усиливающие положительное воздействие сладкого на настроение.

В шоколаде содержится триптофан — аминокислота, образующая серотонин. Этот гормон помогает обрести состояние равновесия, а в связке с дофамином он поднимает настроение и дарит ощущение подъема и легкости.

Доброта в мелочах для хорошего настроения

Поднять себе настроение легко, совершая добрые поступки. Исследования немецких ученых доказывают, что после совершения добрых дел активируются те участки мозга, которые отвечают за ощущение удовольствия.

Оставьте подбадривающий стикер на зеркале дома или в общественном месте, сделайте комплимент прохожему или пожертвуйте небольшую сумму в благотворительный фонд — это обязательно отразится теплом в душе. А если вы решите стать волонтером в приюте для животных, получите еще больше положительных эмоций, ведь общение с хвостатыми друзьями успокаивает и снижает стресс. Маленькие акты доброты, несмотря на свою простоту, не только подарят заряд позитивной энергии окружающим, но улучшат ваше самочувствие и поднимут настроение.

Ароматерапия для релаксации

Такая практика предлагает простой и эффективный способ регулировать эмоциональное состояние, где главную роль играет правильный подбор эфирных масел. Например, лаванда, роза и бергамот известны своими успокаивающими свойствами: они не только снижают уровень стресса, но и стимулируют выработку серотонина — гормона счастья, который улучшает настроение и общее самочувствие. А если требуется взбодриться, стоит обратиться к цитрусовым ароматам — лимонному, апельсиновому или грейпфрутовому маслу. Их свежие нотки активизируют мозговую деятельность, усиливают концентрацию и наполняют энергией.

Для равномерного распространения ароматов в помещении удобно использовать электрические диффузоры: эти устройства рассеивают микрочастицы масел, создавая гармоничный фон. Еще один способ расслабиться — добавить 5-7 капель эфирного масла в теплую ванну: вода усиливает его испарение, превращая обычную процедуру в сеанс глубокой релаксации. Сочетая правильные ароматы и простые методы их применения, можно легко адаптировать ароматерапию к повседневным потребностям, сделав ее частью заботы о себе. Особое внимание следует уделить выбору масел, покупая качественный продукт от проверенного производителя.

Пение в душе для здоровья

Во время такого импровизированного «концерта» активируется диафрагмальное дыхание, которое насыщает организм кислородом, улучшает кровообращение и тонизирует мышцы. Звуковые вибрации голоса действуют как массаж для внутренних органов, снимая напряжение в теле. Пение в душе оказывает позитивное влияние на здоровье: например, исследования показали, что пение способно улучшить работу мозга пожилых людей, страдающих от афазии (полной или частичной потери речи) или болезни Паркинсона.

Кроме того, процесс пения стимулирует выброс эндорфинов — гормонов радости, которые снижают уровень стресса и тревоги. Водные процедуры усиливают эффект: тепло воды расслабляет, а акустика ванной комнаты создает ощущение «безопасного пространства», где можно не стесняться и выражать эмоции свободно. Это сочетание физической разрядки и эмоциональной разгрузки делает пение в душе простым, но действенным способом перезагрузить настроение и повысить уверенность в себе.