Можно ли сажать помидоры после картошки, чеснока и капусты?

Помидоры и картошка соседи очень плохие, поскольку невероятным образом рано привлекают фитофтороз. А поскольку относятся к одному семейству - пасленовым, бешеными темпами забирают из почвы аналогичные микроэлементы и полезные вещества.

После чеснока и капусты помидоры можно сажать. Но нужно помнить, что все виды капусты чрезвычайно прожорливы, они сильно истощают почву. После выращивания этих культур обычно выращивают покровную культуру, затем бобовые. Но если добавить в грядки много компоста и органических веществ, помидоры можно посадить после капусты.

Самое простое практическое правило для выращивания овощей на одном месте - сначала вырастить надземную культуру, а затем - подземную. Еще лучше чередовать четыре группы культур, которые больше всего выигрывают от севооборота. Это:

Пасленовые культуры, включая помидоры и картофель, перец и баклажаны, перец и перец чили. Крестоцветные культуры, включая капусту, цветную капусту, брокколи, брюссельскую капусту и капусту. Корнеплоды, включая свеклу, морковь, пастернак, сальсифик и репу (помните, что картофель НЕ корнеплод, это клубень). Бобовые культуры, в состав которых входят все виды фасоли и гороха.

Бахчевые культуры можно выращивать в любое время и где угодно, если, конечно, они не дают плохих результатов в ваших условиях.