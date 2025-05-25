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Полив клубники весной: что важно знать 1 385

Дом и сад
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Полив клубники весной: что важно знать

Клубника очень отзывчива на полив. При сбалансированном количестве влаги в почве увеличивается не только количество, но и качество урожая.

Весной от начала отрастания листьев до цветения клубники опытные огородники рекомендуют проводить полив дождеванием – это способствует росту листьев. В период созревания ягод садовой земляники нужно поливать только почву. Здесь себя хорошо зарекомендовал капельный полив.

У клубники существуют несколько критических периодов потребности во влаге. Первый – перед цветением. Если перед цветением стоит жаркая и сухая погода, то посадки клубники обязательно надо пролить. Далее поливать следует по необходимости. Желательно, чтобы это было после сбора урожая зрелой ягоды, иначе избыточная влага на перезревших плодах может вызвать развитие серой гнили.

Если в период созревания клубники выпадают дожди, полив следует ограничить.

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(1)
  • Veronika Rudzinska
    Veronika Rudzinska
    25-го мая

    Проще и дешевле - купить. А тем, кто продаёт и советы ненужны. Они и так всё знают, не первый год в деле...

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