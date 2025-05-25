Ученые выяснили, как правильно хранить и разбивать яйца

Согласно исследованию, яйца, хранящиеся в горизонтальном положении, гораздо менее подвержены трещинам по сравнению с теми, что расположены вертикально. Ученые объясняют это тем, что боковые поверхности яиц лучше выдерживают нагрузку, нежели их острые либо округлые оконечности.

Во время эксперимента эксперты протестировали 180 яиц, бросая их с различной высоты. Яйца, падавшие вертикально, разбивались более часто: свыше половины из них треснули даже при падении лишь с 8-миллиметровой высоты. Притом яйца, упавшие горизонтально, повреждались меньше чем в 10 % случаев. Таким образом, для надежного хранения яиц ученые рекомендуют размещать их на боку.

Также специалисты советуют при разбивании яиц ударять по верхней либо нижней части, а не центральной.