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Ученые выяснили, как правильно хранить и разбивать яйца 0 606

Дом и сад
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Ученые выяснили, как правильно хранить и разбивать яйца

В Массачусетском технологическом институте определили наилучший способ хранения яиц, который ощутимо уменьшает риск их повреждения.

Согласно исследованию, яйца, хранящиеся в горизонтальном положении, гораздо менее подвержены трещинам по сравнению с теми, что расположены вертикально. Ученые объясняют это тем, что боковые поверхности яиц лучше выдерживают нагрузку, нежели их острые либо округлые оконечности.

Во время эксперимента эксперты протестировали 180 яиц, бросая их с различной высоты. Яйца, падавшие вертикально, разбивались более часто: свыше половины из них треснули даже при падении лишь с 8-миллиметровой высоты. Притом яйца, упавшие горизонтально, повреждались меньше чем в 10 % случаев. Таким образом, для надежного хранения яиц ученые рекомендуют размещать их на боку.

Также специалисты советуют при разбивании яиц ударять по верхней либо нижней части, а не центральной.

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