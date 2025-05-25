Весенние грозы наступают: как защититься от удара молнии

Рассказываем, как формируются небесные разряды, куда чаще всего попадает молния, и почему не стоит в грозу говорить по телефону или подходить к окну.

Как образуется молния

Молния — это мощный атмосферный электрический разряд. В грозовых облаках частицы льда и воды сталкиваются, создавая разделение зарядов: отрицательные скапливаются внизу, положительные — вверху. Когда разность потенциалов достигает миллионов вольт, происходит электрический разряд, который мы видим, как молнию.

Характеристики молнии

Температура: 27 000-30 000°C (в 5 раз горячее Солнца) Скорость: до 100 000 км/с Сила тока: 10-200 тысяч ампер

Виды молний

Линейная — зигзагообразные разряды между облаком и землей Внутриоблачная — вспышки внутри грозового облака Межоблачная — между разными облаками Плоская — освещает все небо изнутри, чаще всего бывает ранней весной или поздней осенью Ленточная — смещенные ветром разряды Шаровая — плазмоидный шар

Что делать при встрече с шаровой молнией

Шаровая молния — редкое и загадочное явление, представляющее собой светящийся шар. Явление до сих пор мало изучено — ученые предполагают, что это плазмоид, образующийся при определенных условиях обычного разряда. Как себя вести при встрече с шаровой молнией:

Не делайте резких движений Не бегите, так как поток воздуха может направить ее к вам Не приближайтесь к шару и не пытайтесь его коснуться Не создавайте сквозняков Медленно отходите в сторону Избегайте металлических предметов

Почему сначала бьет молния, а потом гремит гром

Гром — звуковая волна, возникающая в результате резкого расширения и нагрева воздуха в канале молнии. Так как свет распространяется быстрее звука — 300 000 км/с против 340 м/с, — мы сначала видим вспышку, а потом слышим гром. По грому можно определять расстояние до эпицентра грозы: задержка в 3 секунды означает, что он в 1 км от вас.

Откуда берется запах озона во время грозы

При ударе молнии выделяется огромная энергия, которая расщепляет молекулы кислорода (O₂) в воздухе на отдельные атомы. Затем эти атомы соединяются с другими молекулами кислорода (O₂), образуя озон (O₃). Именно он и дает характерный «свежий» запах.

Куда чаще всего бьет молния

Высокие здания. Разряд выбирает путь наименьшего сопротивления к земле Дубы и лиственницы. Играет роль высота и повышенная электропроводность коры за счет влажности и других параметров Реже попадает в сосны и березы — их кора обладает высоким сопротивлением

Громоотвод и другая защита от молний

Молниеотвод перехватывает электрический разряд и отводит его в землю, обеспечивая 90-процентную защиту дома. Принцип его работы основан на создании предпочтительного пути для разряда, минуя конструкцию дома. Поэтому во время грозы не стоит приближаться к громоотводу, подходить к окнам, водостокам, электропроводке.

Опасные приборы во время грозы

Проводные телефоны Мобильные телефоны (на улице) Металлические зонты Телевизоры Микроволновки

Можно ли купаться во время грозы

Молния, ударившая в воду, распространяет электрический заряд по поверхности, образуя область высокого напряжения. Разряды могут распространяться на сотни метров от точки удара, делая всю акваторию небольших водоемов потенциально опасной. Даже если молния не попадет непосредственно в человека, который купается, такой отдых угрожает жизни.

Сухие и зимние грозы

Иногда на улице сверкают вспышки, а дождя нет. Так бывает, когда облако порождает молнии, но осадки испаряются в перегретом воздухе, не достигая земли — это происходит из-за резкого перепада влажности между верхними и нижними слоями атмосферы. Такие сухие грозы особенно опасны в засушливых районах, так как могут вызывать лесные пожары.

Молнии могут сверкать даже зимой. Снежная гроза — шторм, при котором вместо дождя выпадает снег. Обычно она происходит при вторжении очень холодных воздушных масс над относительно теплой поверхностью — например, над незамерзающим морем.