Народные приметы на 1 июля — Ярилин день

Славяне 1 июля почитали бога cолнца — Ярилу. Повсеместно проводились разные обряды и ритуалы, связанные с поклонением этому славянскому божеству.
1 июля считали макушкой лета. В этот день выполнялось много традиционной работы. Мужики косили траву, женщины обновляли набивку матрасов. Знахари в этот день шли собирать лечебные травы. Вечером же все дружно отмечали Ярилин день.
Солнце наши предки почитали всегда, даже принятие христианства не повлияло на отношение людей к этому небесному светилу. Солнце — источник тепла и света, оно дает жизнь всему живому. В народе отмечали, что на Ярилин день обычно бывает настоящая летняя жара.
Погодные приметы
Утренний туман — к жаркому дню. Вечерняя радуга — погода будет хорошей. Лягушки беспокоятся — к дождю.
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