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Народные приметы на 1 июля — Ярилин день 0 172

Дом и сад
Дата публикации: 30.06.2025
BB.LV
Народные приметы на 1 июля — Ярилин день

Славяне 1 июля почитали бога cолнца — Ярилу. Повсеместно проводились разные обряды и ритуалы, связанные с поклонением этому славянскому божеству.

1 июля считали макушкой лета. В этот день выполнялось много традиционной работы. Мужики косили траву, женщины обновляли набивку матрасов. Знахари в этот день шли собирать лечебные травы. Вечером же все дружно отмечали Ярилин день.

Солнце наши предки почитали всегда, даже принятие христианства не повлияло на отношение людей к этому небесному светилу. Солнце — источник тепла и света, оно дает жизнь всему живому. В народе отмечали, что на Ярилин день обычно бывает настоящая летняя жара.

Погодные приметы

Утренний туман — к жаркому дню. Вечерняя радуга — погода будет хорошей. Лягушки беспокоятся — к дождю.

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