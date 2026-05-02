Погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко 0 2451

Lifenews
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко

Погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко, сообщает пресс-служба телепередачи в телеграм-канале.

«Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», — сказано в сообщении.

По данным СМИ, Рабалко погибла в результате ДТП в Сочи — женщина переходила дорогу в неположенном месте, когда в нее влетел автомобиль Toyota.

Как сообщили в Госавтоинспекции Сочи, 1 мая машина Toyota наехала на женщину 1973 года рождения, которая переходила дорогу в неположенном месте.

«Пострадавшая скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия», – сообщили полицейские.

Рыбалко было 53 года. Елена Рыбалко — одна из самых заметных участниц команды КВН «Утомленные солнцем». Она выступала вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой в Высшей лиге КВН в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Команда стала чемпионом Высшей лиги в 2003-м.

