«Гибель Елены — невосполнимая утрата для всех, кто знал эту замечательную девушку. В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», — сказано в сообщении.

Как сообщили в Госавтоинспекции Сочи, 1 мая машина Toyota наехала на женщину 1973 года рождения, которая переходила дорогу в неположенном месте.

«Пострадавшая скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия», – сообщили полицейские.

Рыбалко было 53 года. Елена Рыбалко — одна из самых заметных участниц команды КВН «Утомленные солнцем». Она выступала вместе с Михаилом Галустяном и Александром Реввой в Высшей лиге КВН в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Команда стала чемпионом Высшей лиги в 2003-м.