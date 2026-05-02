Программа Латвийского ТВ "4-я студия" по просьбе зрителей поинтересовалась судьбой Каменного моста - когда дойдет очередь его реконструкции (ремонта). Вот что пояснили в отделе содержания уличных покрытий и транспортных сооружений Рижского самоуправления:"Пока не перестроен Вантовый мост, с масштабными ремонтными работами на Каменному мосту нужно подождать. Разработка документации и строительного проекта предусмотрена планом закупок на текущий год. Ремонтные работы по Вантовому мосту предполагается завершить в конце 2028 года или начале 2029 года, то есть очередь на ремонт Каменного моста подойдет самое раннее - в 2030 году."