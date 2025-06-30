Почему некоторые люди без причины говорят неприятные вещи?

Нередко это проекция собственной боли, зависти или ожиданий. Человек, который так себя ведет, может чувствовать бессилие в собственной жизни и пытается восстановить контроль, унижая других.

Это может быть пассивно-агрессивная форма выражения недовольства, когда прямая конфронтация кажется слишком рискованной. Иногда такое поведение – способ проверить границы дозволенного или поиск внимания, пусть даже и негативного.

Вместо вербального ответа сосредоточьтесь на невербальной коммуникации: спокойное выражение лица, отсутствие зрительного контакта или мягкое, но уверенное игнорирование. Если ситуация повторяется, можно использовать технику "тумана": соглашаться с частью утверждения без дальнейшего обсуждения ("Возможно, вы правы"). Главное – защитить себя от эмоционального мусора и не позволить чужой неудовлетворенности разрушить ваше внутреннее спокойствие. Вы не обязаны принимать на себя чужие негативные эмоции.