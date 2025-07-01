Baltijas balss logotype

Какой металл можно считать самым прочным в мире? 0 469

Дом и сад
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Какой металл можно считать самым прочным в мире?

Чтобы определить, какой металл на нашей планете самый прочный, необходимо учитывать ряд различных факторов.

Прочность на разрыв характеризует максимальную нагрузку, которую вещество способно выдержать без разрушения. Вольфрам выделяется среди всех чистых металлов высокой прочностью на разрыв и показателем предела текучести, так что его действительно можно назвать едва ли не прочнейшим.

Однако следует отметить, что он не является самым твердым металлическим элементом. При обсуждении прочности металлов важно учитывать, рассматриваются ли они как чистые вещества или как сплавы. Например, сталь считается одним из самых прочных сплавов благодаря своим уникальным свойствам.

Вольфрам обладает наивысшей температурой плавления (3695 К) и пределом прочности на разрыв (142 000 psi), поэтому он востребован в производстве нитей накаливания для ламп.

Помимо этого, карбид вольфрама, соединение этого металла, демонстрирует большую твердость (9,5 по шкале Мооса) и применяется в создании разных инструментов.

Читайте нас также:
#полезно знать
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сколько должен длиться душ, чтобы не навредить коже
Сколько должен длиться душ, чтобы не навредить коже
Как уничтожить тлю и клещей народными средствами?
Как уничтожить тлю и клещей народными средствами?
Названы три причины никогда не рвать грибы на даче
Названы три причины никогда не рвать грибы на даче
Почему огурцы гниют?
Почему огурцы гниют?
Полнолуние в июле 2025 года: Оленья луна
Полнолуние в июле 2025 года: Оленья луна 860
Почему стоит сажать липу?
Почему стоит сажать липу? 339
Лук-порей: работы в середине лета
Лук-порей: работы в середине лета 368
7 июля: Рождество Иоанна Предтечи
7 июля: Рождество Иоанна Предтечи 528

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 6
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 24
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 51
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 67
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 75
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 61
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 6
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 24
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 51

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео