Какой металл можно считать самым прочным в мире?

Чтобы определить, какой металл на нашей планете самый прочный, необходимо учитывать ряд различных факторов.

Прочность на разрыв характеризует максимальную нагрузку, которую вещество способно выдержать без разрушения. Вольфрам выделяется среди всех чистых металлов высокой прочностью на разрыв и показателем предела текучести, так что его действительно можно назвать едва ли не прочнейшим.

Однако следует отметить, что он не является самым твердым металлическим элементом. При обсуждении прочности металлов важно учитывать, рассматриваются ли они как чистые вещества или как сплавы. Например, сталь считается одним из самых прочных сплавов благодаря своим уникальным свойствам.

Вольфрам обладает наивысшей температурой плавления (3695 К) и пределом прочности на разрыв (142 000 psi), поэтому он востребован в производстве нитей накаливания для ламп.

Помимо этого, карбид вольфрама, соединение этого металла, демонстрирует большую твердость (9,5 по шкале Мооса) и применяется в создании разных инструментов.