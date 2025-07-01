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Одиночество не всегда вредит здоровью: новое исследование 0 377

Дом и сад
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Одиночество не всегда вредит здоровью: новое исследование

Одиночество часто называют «эпидемией XXI века», связывая его с ухудшением здоровья и повышенным риском смерти. Однако новое исследование, опубликованное в Journal of the American Medical Directors Association, частично опровергает это утверждение.

Анализ данных более 380 тысяч человек в возрасте от 65 лет из Канады и Новой Зеландии показал неожиданную закономерность: у пожилых людей, которые сообщали о чувстве одиночества, вероятность смерти в течение следующих 12 месяцев была даже ниже, чем у тех, кто не жаловался на одиночество.

В Канаде 15,9 % пожилых участников исследования признались в том, что чувствуют себя одинокими. В Новой Зеландии этот показатель оказался выше — 24,4 %. Интересно, что чаще всего о одиночестве говорили пожилые люди, находившиеся в хорошем физическом состоянии и не нуждавшиеся в регулярной помощи от родственников или соцработников.

По мнению авторов исследования, речь не идёт о пользе одиночества. Учёные подчёркивают, что оно по-прежнему негативно влияет на психическое здоровье и снижает качество жизни. Однако прямой связи между одиночеством и смертностью в краткосрочной перспективе выявлено не было.

Исследователи призывают не игнорировать важность социальной поддержки, особенно в пожилом возрасте. Развитие программ, направленных на улучшение социальной включённости, по-прежнему остаётся актуальной задачей.

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#психология
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