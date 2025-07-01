Портландцемент: изобретение, которому мы обязаны современными городами

Он функционирует благодаря процессу гидратации, при котором вода добавляется к сухим частицам цемента, вызывая химическую реакцию, в результате которой цемент затвердевает и образует прочную массу. Этот процесс приводит к образованию геля гидрата силиката кальция (CSH), который связывает заполнители, такие как песок и гравий, создавая долговечный бетон.

История портландцемента восходит к древним римлянам, которые использовали гидравлические вяжущие вещества для строительства акведуков и других сооружений. Однако современный портландцемент был разработан в 1824 году английским каменщиком Джозефом Аспдином, который нагревал известняк с глиной. Он назвал его “портландцементом” в честь известняка с острова Портленд в Англии.

С появлением портландцемента строительные технологии претерпели значительные изменения. Прочность и долговечность материала позволили возводить более высокие и устойчивые конструкции, что способствовало быстрой урбанизации и индустриализации в XIX веке. С тех пор портландцемент стал основным строительным материалом по всему миру, изменив облик городов и инфраструктуры.