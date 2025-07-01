Baltijas balss logotype

Секреты позднего посева. Что посадить на даче в июле 2025? 0 906

Дом и сад
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Секреты позднего посева. Что посадить на даче в июле 2025?

Многие садоводы задаются вопросом: какие культуры можно успешно вырастить, если посеять их в июле? Эксперт по огородничеству делится результатами своих многолетних исследований и практическими рекомендациями, которые помогут получить достойный урожай даже при позднем посеве.

«В нашей климатической зоне отлично себя показывают такие культуры, как редис, дайкон, различные зелёные культуры, салат и шпинат при посеве в конце июля», — рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Анна Клинг, подчёркивая важность правильного выбора сроков для получения качественного урожая.

Можно ли сажать капусту в июле?

По словам опытного садовода, существует несколько важных причин для позднего посева. «Когда мы сеем эти культуры слишком рано, особенно крестоцветные, такие как редис и рукола, они сильно страдают от крестоцветной блошки. А при июльском посеве такого повреждения практически не наблюдается», — объясняет эксперт.

Когда сажать редис?

«Третья декада июля, после 20 числа, — идеальное время для повторного посева. В этот период можно высевать редис, руколу, шпинат и салат», — подчёркивает специалист. Он добавляет, что даже если наступят ранние заморозки, это не критично для данных культур. «При тёплой осени урожай будет отличным, а растения успеют хорошо развиться до наступления холодов», — отмечает эксперт.

В конце июля садоводы могут уделить внимание многолетним культурам. Это время идеально подходит для размножения и пересадки таких растений, как лук-батун, щавель, ревень. «Эти культуры прекрасно укореняются в июле и успевают подготовиться к зиме», — делится опытом специалист. Также можно заняться делением кустов шнитт-лука и лука-слизуна.

Особое внимание стоит уделить пересадке земляники. Ближе к августу наступает оптимальное время для этой работы. Растения успевают прижиться до наступления холодов и дают хороший урожай уже на следующий год.

Как вырастить пекинскую капусту на даче в 2025 году?

«Интересно отметить, что весной в нашей зоне пекинская капуста практически не образует кочаны из-за особенностей климата и длины дня. А вот при посеве в конце июля шансы на хороший урожай значительно выше», — делится наблюдениями эксперт. Он объясняет это тем, что в летний период создаются более благоприятные условия для формирования кочанов.

«В первую очередь после 20 июля начинаем сеять редис и зелёные культуры. Затем можно заняться посевом лука-батуна — лучше всего это делать через рассаду, так как этот метод даёт более надёжные результаты. Также в это время можно высевать многолетние овощные культуры», — подводит итог специалист.

Не стоит забывать и о пряновкусовых растениях. Мята, тархун, эстрагон, чабрец и душица прекрасно укореняются в конце лета. Эти растения не только украсят ваш сад, но и обеспечат вас ароматными травами на следующий год. Ближе к августу наступает время для более масштабных работ.

«Именно в этот период стоит уделить внимание пересадке земляники и других многолетних культур. При правильном подходе вы сможете получить отличный урожай уже в следующем сезоне», — завершает свои рекомендации специалист.

Читайте нас также:
#полезно знать
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сколько должен длиться душ, чтобы не навредить коже
Сколько должен длиться душ, чтобы не навредить коже
Как уничтожить тлю и клещей народными средствами?
Как уничтожить тлю и клещей народными средствами?
Названы три причины никогда не рвать грибы на даче
Названы три причины никогда не рвать грибы на даче
Почему огурцы гниют?
Почему огурцы гниют?
Полнолуние в июле 2025 года: Оленья луна
Полнолуние в июле 2025 года: Оленья луна 860
Почему стоит сажать липу?
Почему стоит сажать липу? 339
Лук-порей: работы в середине лета
Лук-порей: работы в середине лета 368
7 июля: Рождество Иоанна Предтечи
7 июля: Рождество Иоанна Предтечи 528

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 6
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 26
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 53
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 69
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск
Люблю!
8 дел, которые нужно сделать перед тем, как отправиться в отпуск 75
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич
Бизнес
Бюрократия в строительстве тормозит развитие экономики - Ринкевич 61
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 6
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 26
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
2
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 2 53

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео