Секреты позднего посева. Что посадить на даче в июле 2025?

Многие садоводы задаются вопросом: какие культуры можно успешно вырастить, если посеять их в июле? Эксперт по огородничеству делится результатами своих многолетних исследований и практическими рекомендациями, которые помогут получить достойный урожай даже при позднем посеве.

«В нашей климатической зоне отлично себя показывают такие культуры, как редис, дайкон, различные зелёные культуры, салат и шпинат при посеве в конце июля», — рассказывает кандидат сельскохозяйственных наук Анна Клинг, подчёркивая важность правильного выбора сроков для получения качественного урожая.

Можно ли сажать капусту в июле?

По словам опытного садовода, существует несколько важных причин для позднего посева. «Когда мы сеем эти культуры слишком рано, особенно крестоцветные, такие как редис и рукола, они сильно страдают от крестоцветной блошки. А при июльском посеве такого повреждения практически не наблюдается», — объясняет эксперт.

Когда сажать редис?

«Третья декада июля, после 20 числа, — идеальное время для повторного посева. В этот период можно высевать редис, руколу, шпинат и салат», — подчёркивает специалист. Он добавляет, что даже если наступят ранние заморозки, это не критично для данных культур. «При тёплой осени урожай будет отличным, а растения успеют хорошо развиться до наступления холодов», — отмечает эксперт.

В конце июля садоводы могут уделить внимание многолетним культурам. Это время идеально подходит для размножения и пересадки таких растений, как лук-батун, щавель, ревень. «Эти культуры прекрасно укореняются в июле и успевают подготовиться к зиме», — делится опытом специалист. Также можно заняться делением кустов шнитт-лука и лука-слизуна.

Особое внимание стоит уделить пересадке земляники. Ближе к августу наступает оптимальное время для этой работы. Растения успевают прижиться до наступления холодов и дают хороший урожай уже на следующий год.

Как вырастить пекинскую капусту на даче в 2025 году?

«Интересно отметить, что весной в нашей зоне пекинская капуста практически не образует кочаны из-за особенностей климата и длины дня. А вот при посеве в конце июля шансы на хороший урожай значительно выше», — делится наблюдениями эксперт. Он объясняет это тем, что в летний период создаются более благоприятные условия для формирования кочанов.

«В первую очередь после 20 июля начинаем сеять редис и зелёные культуры. Затем можно заняться посевом лука-батуна — лучше всего это делать через рассаду, так как этот метод даёт более надёжные результаты. Также в это время можно высевать многолетние овощные культуры», — подводит итог специалист.

Не стоит забывать и о пряновкусовых растениях. Мята, тархун, эстрагон, чабрец и душица прекрасно укореняются в конце лета. Эти растения не только украсят ваш сад, но и обеспечат вас ароматными травами на следующий год. Ближе к августу наступает время для более масштабных работ.

«Именно в этот период стоит уделить внимание пересадке земляники и других многолетних культур. При правильном подходе вы сможете получить отличный урожай уже в следующем сезоне», — завершает свои рекомендации специалист.