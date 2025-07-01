Ученые предупредили о магнитных бурях в июле

Календарь магнитных бурь на июль 2025 года предвещает неспокойную магнитосферу: в этом месяце ожидается три магнитные бури уровня G1, а также несколько дней, когда волнения будут более слабыми, но все равно ощутимыми. Подробнее о датах магнитных бурь и самом явлении расскажем далее.

Можно сказать, что июль начинается с магнитной бури: уже второго числа Земля столкнется с влиянием солнечного ветра. После этого колебания магнитосферы, которые можно будет назвать бурями, продлятся с 10 по 11 и с 22 по 23 июля.

Из-за чего возникают магнитные бури

Все дело во вспышках плазмы на Солнце. Эти выбросы энергии могли бы нанести вред нашей планете, если бы ее не защищала магнитосфера. Сопротивляясь солнечному ветру, который появляется из-за вспышек, она искажается, что и вызывает магнитные бури. Известно, что особо сильные из них могут стать причиной сбоев в работе электроники.

Почему от магнитных бурь страдают люди

Однако влияние этого природного феномена на людей пока не доказано. Многие чувствуют недомогание в период магнитных бурь, но ученым еще не удалось найти связь между этими явлениями.

Каждая солнечная вспышка вызывает магнитную бурю на Земле?

Чтобы вспышка на Солнце могла стать причиной магнитной бури, выброс плазмы должен быть достаточно сильным, чтобы солнечный ветер достиг Земли. Кроме того, вспышка должна быть направлена в сторону нашей планеты.

Я чувствую себя хуже во время магнитных бурь. Начинать беспокоиться?

Как уже было упомянуто выше, влияние магнитных бурь на самочувствие человека не доказано. Кроме того, недомогание, совпадающее с периодом магнитных бурь, обычно не длится долго. Если во время колебаний магнитосферы вы чувствуете себе хуже, это обычно не является симптомом того или иного заболевания, а недомогание проходит с завершением магнитной бури. Поэтому волноваться не стоит.

Что может помочь комфортно пережить магнитную бурю

Если вы плохо себя чувствуете, вне зависимости от того, чем вызвано недомогание, — это стресс для организма. Поэтому постарайтесь отнестись к нему с особой заботой. Рекомендуется избегать обезвоживания и недосыпа, а также вредных привычек — хотя бы на время.