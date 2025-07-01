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В Англии сбежавшие из парка медведи до отвала объелись медом 0 1390

Дом и сад
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
В Англии сбежавшие из парка медведи до отвала объелись медом

23 июня в английском Девоне пара европейских бурых медведей, Миш и Люси, сбежали из вольера и направились на пикник. Попутно они съели недельный объем меда, припасенный для них природным парком.

Обоим зверям по пять лет. Они наслаждались угощениями, пока команда смотрителей в Уайлдвуд-Девон, расположенном недалеко от Оттери-Сент-Мэри, не вернула их обратно.

Руководство парка уверяет, что для посетителей не было угрозы, однако в целях безопасности всех гостей на время операции по поимке беглецов отправили в изолированное здание. Полиция также выехала на место происшествия для расследования, чтобы выяснить, как случился побег.

В конечном итоге Миш сам вернулся в вольер, а Люси удалось заманить обратно с помощью колокольчика и ее любимой пищи.

Европейские бурые медведи могут весить от 350 до 500 кг, а самки — от 150 до 300 кг. Миш и Люси были спасены из снежного заноса в Албании в 2019 году.

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