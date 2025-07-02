Чтоб не сгнили. Агроном объяснил, как проветрить теплицу в дождь

Многим кажется, что проветривать теплицу нужно лишь тогда, когда на улице жара. Это не так — в дождливую погоду проветривание может быть еще важнее, чем в зной.

Агроном Василий Степанов рассказал, как правильно проветривать парники и теплицы сейчас и зачем это делать.

Погубите урожай сами своими руками

«Если во влажную и промозглую погоду вы не будете проветривать теплицу, вероятность грибных заболеваний у растений возрастет в десяток раз», — считает агроном. Дело в том, что даже самая лучшая теплица не герметична — влага все равно попадает внутрь. Также она поступает туда через почву. И если нет движения воздуха — он «стоит». В такой повышенной влажности грибы типа фитофторы развиваются мгновенно!

Кроме того, скорее всего начнут быстро гнить корни растений — и не важно, под мульчей они или без. Мульча в этом случае может даже усугубить ситуацию. «Кроме того, когда влажность слишком высокая, растениям буквально становится сложнее дышать, появляется нехватка кислорода в замкнутом пространстве», — замечает Степанов.

Распахнуть — тоже не метод

Если на улице холоднее +15С, открывайте форточку только с одной стороны на щелевое проветривание, советует наш эксперт. Если вы устроите сквозняк, растения замерзнут.

Лучше всего открывать дверь или форточку в теплице сразу после дождя, и делать это очень аккуратно и постепенно. При теплом воздухе, выше +16...+17С, допустимо открыть форточки с двух сторон — как вы обычно делаете в жаркую погоду.

Агроном советует оборвать нижние листья у растений, если посадки в теплице загущены — это поможет влаге не застаиваться и стеблям не начать гнить.