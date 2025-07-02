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Как избавиться от мух, которые нападают на капусту? 0 238

Дом и сад
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Как избавиться от мух, которые нападают на капусту?

На мою капусту нападают какие-то серые мухи, похожие на комнатных. Как от них избавиться?

На вопросы читателей отвечает опытный дачник, агроном Александр ХОРОБРОВЕЦ:

  • Это капустные мухи. Поврежденные ими растения отстают в росте, листья увядают, приобретая синевато-свинцовый оттенок.

Различают весеннюю и летнюю капустную муху. Весенняя муха длиной 6-6,5 мм, пепельно-серого цвета, похожа на комнатную. Самец с тремя темными полосками на спинке и широкой темной полосой на брюшке. Самки крупнее и светлее по окраске. Лёт весенней мухи обычно бывает в мае.

Летняя капустная муха появляется в июле. Она отличается большим размером (длина 7-8 мм), желтовато-серой окраской тела и желтоватыми крыльями. Мухи откладывают яйца на корневую шейку растений. Через 5-10 суток отрождаются личинки. У обоих видов они безногие, без выраженной головы, белые.

Развитие личинок весенней мухи продолжается 3-4 недели, летней – 4-6. Личинки питаются на поверхности корней или внедряются в корневую шейку и нижнюю часть стебля.

Глубокая перекопка почвы весной способствует снижению вредоносности мухи. Высаживайте только здоровую и хорошо развитую рассаду в ранние сроки.

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