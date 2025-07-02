Народные приметы на 2 июля — Зосима-пчельник

Православные христиане 2 июля вспоминают фракийского мученика Зосиму, жившего во II веке. Зосима был воином, но во времена гонений на христиан он принял крещение.

Правитель подверг его жестоким пыткам, но они не сломили веры Зосимы, тогда по приказу правителя святой был обезглавлен.

День называли июльский Зосима, потому что память святого с таким именем отмечали несколько раз в году. Этот святой считался покровителями пчеловодства и пчел. В начале июля пчелы активно собирают мед с цветов, заливают его в соты. Пасечники старались их не беспокоить в это время. За пчелами в этот день наблюдали очень внимательно, ведь раньше считалось, что на какое растение сядет пчела, то и уродится в этом году.

Погодные приметы

Вечерняя радуга — к хорошей погоде. Если дождь с утра — к долгому ненастью. К вечеру распогодилось — дождя не будет, погода будет ясной.