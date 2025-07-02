Почему без пасынкования трудно вырастить хороший урожай томатов?

Навыки по пасынкованию помидоров приобретаются не сразу, но без них сложно вырастить хороший урожай.

Рассказывает опытный дачник, агроном Александр ХОРОБРОВЕЦ:

Много проблем возникает у дачников с пасынкованием томатов – удалением боковых ветвей. Необходимые навыки приобретаются не сразу, однако без этого приема трудно вырастить хороший урожай. Нередко удаленные пасынки снова отрастают, поэтому оставьте небольшой пенек.

Существуют различные схемы пасынкования (формирования) томата, в которых нелегко разобраться. Способ формирования зависит от особенностей сорта и места выращивания. Так, если не пасынковать растения сильнорослых сортов, то они продолжают ветвиться, образуя очень мелкие плоды, часть из которых не успевает вызреть. Если же увлечься пасынкованием низкорослых сортов, то можно потерять урожай.

Сильнорослые растения, возделываемые в теплице, проще всего формировать в один стебель. Для этого удаляйте все пасынки длиной 3-5 см. Когда на растении сформируется десять кистей, прищипните верхушку.

Гибридные томаты (например, Благовест и Верлиока) удобно формировать по следующей схеме: до третьей-четвертой кисти удалите все пасынки. Далее над этими кистями оставьте один более сильный пасынок, а основной стебель прищипните. На оставленном пасынке формируйте 3-4 кисти. У низкорослых растений на пяти нижних узлах удалите все пасынки, а на остальных – только те, на которых не образуются кисти. Однако оставлять на растении более 8-10 кистей нецелесообразно.

За 40-45 суток до окончания вегетации прищипните верхушечную точку роста, оставив два-три листа выше последнего соцветия. За этот период плоды на последней кисти успевают достичь стандартных размеров.