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Природные лекарства или 5 цветов в аптечку 0 376

Дом и сад
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Природные лекарства или 5 цветов в аптечку

Собираясь на дачу, всегда боишься что-нибудь забыть и… обязательно забудешь. Например, лекарства. Но за многими из них не нужно далеко ходить, а можно вырастить.

На даче лекарства могут растут буквально на каждом шагу: в поле, в саду, на клумбе, на грядках. Нужно только знать их "в лицо" и уметь ими пользоваться. Особенно теми, которые могут понадобиться в экстренных случаях.

1. Синюха голубая

Это красивый душистый многолетник. Куст с резными, как у рябины, листьями в июне покрывается густыми метелками ярко-голубых цветков. Препараты из синюхи практически не продают в аптеках, хотя отвар корневища обладает выраженным успокаивающим действием, превосходящим по силе валериану. Его используют и для лечения язвы желудка, и как сильное отхаркивающее средство при простуде. Единственный недостаток этого лечебного средства – очень горький вкус.

2. Полынь лекарственная или "божье дерево"

Красивый полукустарник с резными листьями. В народной медицине традиционно применяют настои и отвары этого растения в качестве противогнилостного и очищающего средства, в частности, для регулирования пищеварения, укрепления волос, для компрессов и примочек. Кроме того, сухие листья полыни используют как пряность в блюдах из жирных мясных продуктов. И она не только делает блюдо более аппетитным, но и помогает желудку переварить тяжелую пищу.

3. Календула лекарственная или ноготки

Календула всегда должна быть под рукой. Размятые цветки календулы – средство для лечения всех дачных травм: царапин, ушибов, ожогов, в том числе и солнечных. Их либо просто прикладывают к ране, либо готовят концентрированный настой, который используют для компрессов, а при простудах и ангинах – для полосканий. Соцветия заготавливают впрок, когда большая часть "лепестков" расположена горизонтально. Их срывают и сушат в тени.

4. Эхинацея

Эхинацея - роскошный многолетник с яркими цветками, который цветоводы всех стран так любят использовать в английских миксбордерах, – одно из лучших лекарственных средств. Препараты из него применяют и в официальной медицине, и в народной, и в гомеопатии для заживления ран, уменьшения воспаления, лечения простуды, гриппа и других инфекций. Но главное, эхинацея стимулирует иммунную систему организма, поэтому ее используют как весьма действенное профилактическое средство.

Размножение - делением корневищ или посевом семян. При хорошем уходе часть всходов зацветает в первый год, со второго начинают цвести все растения. Освещение - предпочитает освещенные места.

5. Шиповник, или роза морщинистая

Обязательно найдите для него место в своем саду. Если куст не махровый, он даст плоды, содержащие большое количество аскорбиновой кислоты. Но и лепестки шиповника – хорошее ранозаживляющее и бактерицидное средство. А если их перетереть с сахаром и лимоном, получится отличное витаминное блюдо (на стакан, плотно набитый лепестками, – два стакана сахара и лимон).

Размножение - делением корневищ или черенками.

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