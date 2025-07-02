Стоит ли использовать соль на дачном участке

Удобрения, содержащие хлор, используют далеко не все дачники, опасаясь, что этот элемент способен нанести серьезный вред, а вот соль обыкновенную, поваренную, готовы сыпать на участки горстями. Однако польза для почвы и растений от этого весьма сомнительна.

В школьном учебнике химии можно найти объяснение, что поваренная соль, или хлорид натрия, – это натриевая соль соляной кислоты. Ее взаимодействие с водой дает нейтральную реакцию. Однако при попадании в почву соль распадается обычно до соляной кислоты и иных солей. Соляная кислота способна подкислить грунт и вступать в реакции с кальцием, фосфором и магнием. Результат таких реакций – в почве образуются нерастворимые соли, недоступные для растений. В итоге огородные культуры начинают испытывать дефицит питательных веществ даже при регулярном внесении удобрений в почву.

Избыточная влага (сильные дожди или весеннее снеготаяние) могут спасти почву – соляная кислота уйдет в глубокие, недоступные растениям слои почвы, но такое происходит лишь весной и осенью. Летом на грядках у любителей посолить не только огурчики, но и почву под ними, растениям приходится туго.

До сих пор в книгах по огородничеству можно встретить «бабушкин совет» – использовать поваренную соль в борьбе с луковой мухой. Предлагается развести в воде побольше соли и обработать раствором растения. Процедура эта действительно помогает, но в качестве «побочного эффекта» дачник получает сильно засоленную почву на грядке. Простой и безопасный для почвы способ избавиться от луковой мухи – развесить на колышках по периметру грядки с луком тщательно смоченные в керосине, лизоле или креолине кусочки ткани. Правда, и тут присутствует негативный эффект – сильный и довольно неприятный запах на участке.

Некоторые дачники с помощью поваренной соли ведут борьбу с личинками скрытнохоботника. Следует отметить, что данный способ и для почвы вреден, и в целом абсолютно бесполезен. Дело в том, что это насекомое откладывает яйца на растения лука выше корневой шейки или в основание листа, поэтому соленая почва или нет, ему все равно.

Считается, что корнеплоды свеклы столовой становятся слаще, если растения дней за 10 до уборки полить соленой водой. Рациональное зерно в этом совете присутствует, слаще свекла действительно станет, так как натрий вытеснит сахар из листьев и оттянет его в корнеплоды. Но присутствует все тот же «побочный эффект» – засоление почвы, причем, возможно, безвозвратное. Правильнее и безопаснее использовать буру. Рецепт прост: 1 чайную ложку препарата растворяют в 1 ведре воды и поливают свеклу два раза за сезон. Корнеплоды и в массе прибавят, и храниться будут лучше, а почва при этом никак не пострадает.