Ботаники изучили, какие цветы самые привлекательные для пчел

Международная команда ботаников из Дании и Уэльса провела масштабное исследование, чтобы определить самые полезные и красивые цветы, которые больше всего любят пчелы, сообщает Копенгагенский университет. После анализа 400 научных работ ученые составили «идеальный букет» — список растений, которые одновременно помогут спасти популяцию опылителей, станут украшением любого сада и вместе с тем не требуют сложного ухода. Удивительно, но именно простые полевые цветы показали лучшие результаты по привлечению опылителей, оставив позади многие декоративные сорта.

Топ-11 цветов:

Тысячелистник (Achillea millefolium)

Пупавка полевая (Anthemis arvensis)

Василек (Centaurea cyanus)

Эхиум подорожниковый (Echium plantagineum)

Златоцвет посевной (Glebionis segetum)

Мак полевой (Papaver rhoeas)

Горчица полевая (Sinapis arvensis)

Трехреберник непахучий (Tripleurospermum inodorum)

Космея дваждыперистая (Cosmos bipinnatus)

Марокканская льнянка (Linaria maroccana)

Фацелия пижмолистная (Phacelia tanacetifolia)

Каждое третье блюдо на нашем столе существует благодаря опылителям. Но их популяция сокращается катастрофическими темпами. Профессор Наташа де Вере, руководившая исследованием, доказала: даже крохотный балконный цветник может стать оазисом для насекомых.

«Мой собственный мини-сад в центре Копенгагена теперь напоминает улей — столько там пчел!» — смеется ученый.

Такой цветник станет не только спасением для экосистемы, но и живой антистресс-терапией для его владельца. Ведь, как выяснили ученые, наблюдение за жужжащей жизнью среди цветов снижает уровень тревоги лучше многих медитаций.