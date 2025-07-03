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Народные приметы на 3 июля — Мефодий-перепелятник 0 381

Дом и сад
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Народные приметы на 3 июля — Мефодий-перепелятник

Христиане вспоминают 3 июля священномученика Мефодия, епископа Патарского.

Святой отличался кротостью и смирением, боролся за веру. Во времена гонений подвергся мучениям и был обезглавлен. После себя Мефодий оставил богатое литературное наследие: толкование Священного Писания, проповеди, нравственные беседы и другое.

Обычно в этот день начиналась охота на перепелов, если хоть одна птица поймана, охота будет удачной весь год.

Перепелиная охота считалась легкой, так как птицы слетались на поля, на которых уже начинал созревать хлеб. Стрелять из ружья еще не было разрешено, поэтому птиц ловили.

Охота у наших предков была очень важной составляющей жизни. Охотников уважали и почитали. Сами же охотники ухаживали за своими ружьями. Окуривали их специальной травой, собранной знахарями. Окуренное ружье, считалось, не может дать осечки.

Дети в этот день спрашивали у лесного эха о предстоящей погоде.

Погодные приметы

Если день выдался дождливым — дождь продлится сорок дней. Паук плетет паутину — к хорошей погоде. Лягушки квакают сильнее обычного — к дождю.

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#православная церковь #народные приметы
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