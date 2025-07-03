Почему на огурцах образуются пустоцветы

Обилие пустоцвета прежде всего результат посева свежими (урожая предыдущего года) семенами, загущенности посевов, размещения их в затененных местах. Чтобы увеличить появление женских цветков (с завязями), нужно прищипнуть верхушку главного стебля над 5-6 листом. Если этот момент упущен, можно прищипнуть верхушку, не считаясь с количеством листьев. Это усилит рост боковых плетей, на которых образуется больше женских цветков.

Кратковременная подсушка почвы также усиливает образование завязей. Продолжительность подсушки определяется состоянием растений. Легкое подвядание - сигнал к возобновлению полива, вслед за которым нужно провести очередную подкормку, а под растения вновь подсыпать плодородной почвы, чтобы обеспечить питанием все появившиеся завязи.

Большую ошибку допускают те огородники, которые удаляют пустоцветы, надеясь, то после этого появятся цветки с завязями. Обрывать их не следует, так как без них невозможно оплодотворение, неоплодотворившиеся завязи желтеют и опадают.