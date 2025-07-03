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Почему на огурцах образуются пустоцветы 0 502

Дом и сад
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Почему на огурцах образуются пустоцветы

Что делать, если на растениях огурца преимущественно мужские цветки - пустоцветы?

Обилие пустоцвета прежде всего результат посева свежими (урожая предыдущего года) семенами, загущенности посевов, размещения их в затененных местах. Чтобы увеличить появление женских цветков (с завязями), нужно прищипнуть верхушку главного стебля над 5-6 листом. Если этот момент упущен, можно прищипнуть верхушку, не считаясь с количеством листьев. Это усилит рост боковых плетей, на которых образуется больше женских цветков.

Кратковременная подсушка почвы также усиливает образование завязей. Продолжительность подсушки определяется состоянием растений. Легкое подвядание - сигнал к возобновлению полива, вслед за которым нужно провести очередную подкормку, а под растения вновь подсыпать плодородной почвы, чтобы обеспечить питанием все появившиеся завязи.

Большую ошибку допускают те огородники, которые удаляют пустоцветы, надеясь, то после этого появятся цветки с завязями. Обрывать их не следует, так как без них невозможно оплодотворение, неоплодотворившиеся завязи желтеют и опадают.

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