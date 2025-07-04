Почему после праздников наступает опустошение: объяснение психолога

Дизайнер Анастасия Зубарева объяснила природу так называемой постпраздничной хандры — состояния, при котором после эмоционального подъёма человек испытывает резкое уныние. Об этом сообщает издание TechInsider.

По словам специалиста, механизм этого явления напоминает эмоциональные американские горки. Во время праздников в организме активно вырабатывается дофамин — гормон, связанный с ощущением радости и удовлетворения. Однако, когда период активных событий заканчивается, уровень дофамина стремительно падает, вызывая чувство опустошённости. Это так называемый эффект отката: чем выше эмоциональный подъём, тем глубже последующее падение.

Дополнительным фактором становится контраст между насыщенной социальной жизнью во время праздников и последующим возвращением к одиночеству или рутине. Влияние оказывает и физиология: нарушения режима сна, переедание, употребление алкоголя и снижение физической активности перегружают организм. Кроме того, к концу праздничного периода часто скапливаются нерешённые дела, что добавляет тревожности и усталости.

Зубарева советует не торопиться резко возвращаться к привычному темпу жизни. Лучше дать себе время на адаптацию и осознанно прожить переходный период. Понимание причин постпраздничной хандры позволяет заблаговременно подготовиться и смягчить её последствия, сохранив психоэмоциональное равновесие.